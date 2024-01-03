03 января 2024, 13:51
Девять домов заново построят в Петропавловке после аварийного схода боеприпаса
Гусев: в Петропавловке отстроят 9 домов, хозпостройки и отремонтируют школу
В поселке Петропавловка займутся восстановлением разрушенного при аварийном сходе боеприпаса жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«После обследования разрушенного жилья приняли решение заново построить девять домов», — подчеркнул он.
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Глава региона уточнил, что равные по площади здания возведут оперативно и качественно. К работам Гусев поручил привлечь строителей со всей области.
Заново отстроят и разрушенные хозпостройки, в поврежденные частично или минимально дома направят аварийно-восстановительные бригады. Специалистов сориентируют на капитальный ремонт.
«Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе)», — добавил воронежский губернатор.
Еще одним важным объектом Гусев назвал школу, где учатся 32 ребенка. В здании выбило часть окон и повредило крышу. После назначенной экспертизы здесь определятся с тем, можно ли восстановить кровлю, и поменяют окна.
«Подобная ситуация — с местным Домом культуры и зданием поселковой администрации», — заключил глава области.
По данным Гусева, при аварийном сходе боеприпаса пострадали четыре человека. Обошлось без погибших. Все обстоятельства ЧП выяснит комиссия Минобороны.
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