Общество 09 марта 2024, 17:32 Девять домов из списка незавершенного строительства возвели в Мариуполе Хуснуллин: в Мариуполе возвели 9 домов из списка незавершенного строительства РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Мариуполе завершили возведение девяти домов, которые числились в списке объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

«Сегодня из Мариуполя пришла новость, что из 10 брошенных долгостроев в Орджоникидзевском районе девять домов достроили», — отметил вице-премьер.

Реклама

Шесть зданий ввели в эксплуатацию. Квартиры в многоэтажках предоставят в качестве компенсации жителям города взамен жилья, утраченного в период боевых действий. Первым 150 семьям уже вручают ключи.

Ранее Хуснуллин рассказал, когда станет возможным восстановление Авдеевки. По его словам, для этого необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. В первую очередь в город придется вернуть водоснабжение и электричество. Этим займутся в ближайшее время.