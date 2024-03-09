09 марта 2024, 17:32
Девять домов из списка незавершенного строительства возвели в Мариуполе
Хуснуллин: в Мариуполе возвели 9 домов из списка незавершенного строительства
В Мариуполе завершили возведение девяти домов, которые числились в списке объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.
«Сегодня из Мариуполя пришла новость, что из 10 брошенных долгостроев в Орджоникидзевском районе девять домов достроили», — отметил вице-премьер.
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Шесть зданий ввели в эксплуатацию. Квартиры в многоэтажках предоставят в качестве компенсации жителям города взамен жилья, утраченного в период боевых действий. Первым 150 семьям уже вручают ключи.
Ранее Хуснуллин рассказал, когда станет возможным восстановление Авдеевки. По его словам, для этого необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. В первую очередь в город придется вернуть водоснабжение и электричество. Этим займутся в ближайшее время.
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