Девять раненных в ижевской школе детей оказались в реанимации | 360°

Общество 26 сентября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Девять раненных в ижевской школе детей оказались в реанимации РИА «Новости»: 9 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей попали в реанимацию РИА «Новости»

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Девять детей, пострадавших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске, находятся в реанимации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главврача медицинского учреждения, где находятся школьники.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что большая часть раненых находится в тяжелом состоянии или средней тяжести. Врачи их уже прооперировали.

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«У большей части раненых, они тяжелые или средней тяжести, операции проведены. Будем надеяться, что мы спасем всех, кого можно спасти», — сказал Бречалов в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что все необходимые медикаменты и специалисты имеются.

«У меня было совещание с президентом страны, Владимир Владимирович дал соответствующее распоряжение, из Казани к нам вот-вот прилетит борт со специалистами, психологами и с дополнительными средствами», — пояснил глава региона.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации в Москву пострадавших в результате происшествия в ижевской школе.

Охраной школы № 88 в Ижевске, на которую утром 26 сентября совершили вооруженное нападение, занималось частное охранное предприятие. Вооруженный двумя пистолетами мужчина ворвался в здание школы. Его жертвами стали 15 человек.

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