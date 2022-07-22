Девять детей пострадали от змеиных укусов в Тюменской области

С начала года в Тюменской области от укусов змей пострадали девять детей. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на Информационный центр Правительства Тюменской области.

Всего в регионе зарегистрировано 26 случаев укусов с начала 2022 года. В основном пресмыкающихся нападали на людей за городом.

После укуса змеи медики советуют зафиксировать поврежденную конечность и охладить ее с помощью мокрой ткани. Также можно принять антигистаминные препараты, а затем звонить в скорую помощь.

Врачи предупреждают, что на место укуса ни в коем случае нельзя накладывать жгут.