Девять баров Санкт-Петербурга закрыли за нарушение запрета работать ночью

В барах проверяли соблюдение временного запрета работы с 23:00 до 06:00, наличие QR-кода, а также средства индивидуальной защиты у сотрудников, использование дезинфицирующих средств. В списке нарушителей оказались бары на набережной канала Грибоедова, в Банковском переулке, на улице Рубинштейна, в Щербаковом переулке, на улице Гороховой, а также караоке-бары на Полтавской улице, Московском проспекте, набережной канала Грибоедова и 1-й линии Васильевского острова.

В четырех заведениях изъяли незаконно продаваемую алкогольную продукцию, в трех — кассовую технику. СК зарегистрировала материалы из заведений для проверки по статье 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Протоколы составили также на посетителей баров. Около 180 человек будут привлечены к административной ответственности.