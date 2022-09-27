Девять авиарейсов задержали в Москве из-за тумана | 360°

Общество 27 сентября 2022, 08:17 Поделиться Telegram

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Viber Девять авиарейсов задержали в Москве из-за тумана Синоптик Леус: в Москве из-за тумана возможны задержки авиарейсов

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Сильный туман в Москве стал причиной отменены и задержки девяти рейсов в столичных аэропортах. Такая информация появилась на сервисе «Яндекс.Расписание». Об ухудшении видимости из-за туманов в столице сообщил также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным специалиста, с утра очаги туманов наблюдаются в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах.

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«Аэродромы московского аэроузла отмечают туманы с ухудшением видимости до 100-300 метров. В такой ситуации возможны задержки в прилетах и вылетах авиарейсов», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

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Он пояснил, что прошедшие в последние выходные сентября сильные дожди в центральных областях Европейской России существенно повысили влагосодержание почвы, которая активно отдает эту влагу прилегающему воздуху, повышая и его влажность.

«Минувшей ночью <…> началось понижение температуры, местами до слабых заморозков, и, как следствие этого, произошла конденсация влаги, содержавшейся в воздуха, говоря простым языком — образовались туманы», — пояснил Леус.

Столичный Дептранс предупредил водителей об ограниченной видимости на дорогах.

На минувшей неделе,18 сентября, более 20 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана.

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