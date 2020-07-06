Девелопер подрался с обманутым дольщиком в «Москва-Сити». Видео

Основатель инвестиционно-строительной компании Mirax Group Сергей Полонский устроил потасовку во время мероприятия в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити».

Полонский попытался провести 6 июля несанкционированное массовое мероприятие в башне и подрался с обманутым дольщиком долгостроя «Кутузовская миля», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу башни «Федерация».

Позже в Twitter появилась видеозапись потасовки. На кадрах слышно, как обманутый дольщик требовал от девелопера «вернуть украденные деньги». На что Полонский предложил ему позвонить в полицию и написать еще одно заявление. После этого видно, как девелопер набросился на мужчину в стеклянных дверях на выходе из башни.

В пресс-службе «Федерации» уточнили, что конфликту не дали разгореться охрана объекта и прибывшая Росгвардия.

В результате на Полонского было написано заявление в полицию, на скандального застройщика могут завести уголовное дело.

Сергей Полонский был приговорен в июле 2017 года к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при строительстве «Кутузовской мили». Но ему удалось избежать ответственности из-за истечения срока давности по делу.