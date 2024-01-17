17 января 2024, 17:34
Девелопер Голев: объем нераспроданного жилья сократится в РФ в 2024 году
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев дал прогнозы для рынка недвижимости в 2024 году. Об этом сообщила «Газета.ru».
По мнению эксперта, в РФ сократится объем нераспроданного жилья. Связано это со снижением активности застройщиков по выводу новых проектов, пояснил специалист.
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Голев отметил, что в настоящее время не наблюдается затоваривания квартирами и домами, добавило ИА НСН.
Недвижимость
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