«Девчонки» из Клина выиграли Кубок КВН губернатора Московской области

Члены звездного жюри сегодня оценили шутки финала КВН на кубок губернатора Московской области. Выбор был непростым: Подмосковье — лидер по количеству команд. Двадцать коллективов из Истры, Раменского, Зарайска, Егорьевска, Клина, Серпухова, Коломны и других городов выясняли, кто из них самый веселый и находчивый.

В доме правительства Московской области прошла борьба за Кубок губернатора Московской области по КВН. За право называться самой веселой и находчивой командой соревновались 20 коллективов со всего региона, две из которых — детские. В детском формате приняли участие коллективы «Забавное будущее» и «Дети Подмосковья» из Красногорска. Также городской округ представила молодежная команда «Околомосква».

Ведущим Кубка выступил чемпион Высшей лиги КВН, актер и продюсер Михаил Галустян. В состав жюри вошли телеведущая телеканала «360» Гузель Камаева, вице-чемпион Высшей лиги, автор и актер команды КВН «Станция Спортивная», резидент «Камеди Клаб» на ТНТ Дмитрий Кожома, а также Виктор Николаевич Вдовиченко — замдиректора ТТО «АМИК».

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

С приветственным словом к участникам обратилась вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Она пожелала им удачи в своем творчестве.

«В третий раз в доме правительства Московской области проходит Кубок КВН губернатора Московской области. Он был учрежден Андреем Юрьевичем по просьбе молодежи, и вот сегодня здесь собрались 20 лучших команд со всего Подмосковья. Все они сегодня поборются за главный приз — Кубок губернатора. Хочу отметить команду из Королева, которая единственная из Подмосковья вошла в премьер-лигу. Надеемся скоро всех вас увидеть на Первом канале!» — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Кубке КВН губернатора Московской области первое место заняла команда из Клина «Девчонки». Второе место — команда «Батя против» из Коломны, а третье место поделили между собой команды «Мама дорогая» из Мытищ и «Стратеги» из Серпухова.