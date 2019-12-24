Девайсы РЖД перейдут на российское ПО

По информации РИА ФАН, на программное обеспечение из России переходят, чтобы обеспечить безопасность критической инфраструктуры и уменьшить зависимость от иностранных технологий.

Компания уже заказала несколько тысяч российских смартфонов MIG C55, на которых уже установлена ОС «Аврора». Директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин подчеркнул, что в следующем году сотрудники получат специализированные мобильные гаджеты с этой системой.

«В перспективе объем внедрения таких решений может составить несколько тысяч единиц», — отметил Чаркин.

Девайсы разработала отечественная компания Mobile Inform Group. Их используют, чтобы контролировать состояние пути. Смартфон с фото- и видеофиксацией передает информацию в специализированные вычислительные комплексы по безопасному каналу.

Компания планирует предоставить устройства только для работы.