«Детство прошло в ожидании папы». Потерявшая отца в войну Инна Бабушина показала письма с фронта

Война превратила детство тысяч ребятишек из Советского Союза в постоянное ожидание своих отцов. Те писали письма с фронта и старались хотя бы так, заочно, следить за взрослением своих детей. Но не все дождались личной встречи. «360» в рамках проекта «Дети войны» пообщался с Инной Бабушиной, которая потеряла отца в два года.

Инне Бабушиной сейчас 80 лет, у нее есть дети и внуки, но до сих пор она с болью вспоминает самое начало своей жизни.

«Перечитываю письма часто, но долго читать их невозможно. Слезы. Она (мама — прим.ред.) получает письмо, что он из штабной работы выпросился на передовую. Вы знаете это поколение, которое за Родину могли отдать жизнь», — рассказала Бабушина.

В 1942 году им сообщили, что Василий Макарычев пропал без вести. У бабушки Инны Васильевны было, кроме ее матери, еще два сына. Младший тоже пропал. Зато встречу своего единственного оставшегося в живых дяди Бабушина запомнила очень хорошо.

«Ждали-то очень. Он вошел в дверь, и все мы бросились на него. Был страшный рев, все ревели в голос. Он стоит, он не знает даже, как реагировать. Это запоминается на всю жизнь, эта встреча», — рассказала Бабушина.

Сама она так и не перестала ждать с фронта другого человека. Инна Васильевна поделилась, что у ее подруги был папа, и та рассказывала, как они вместе проводили время.

Все мое детство прошло как бы в ожидании папы. Думала, вот он придет, как он меня хорошо оденет, как мы станем хорошо жить. Я все равно мечтала, что папа вернется Инна Бабушина.

Инна Васильевна прочитала одно письмо, в котором ее отец передал ей привет и поцелуй, желал ей доброго здоровья и счастья. Женщина считает, что именно это пожелание помогло ей дожить до 80 лет, окружить себя детьми и внуками.