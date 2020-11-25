«Все хотели быть на него похожими»: Погребняк рассказал историю из своего детства о Марадоне

Диего Марадона был легендой, отметил футболист, нападающий клуба «Урал» Павел Погребняк в беседе с «360». Он вспомнил историю из детства, связанную со спортсменом.

«Печальная новость. […] Я надеялся, что после выхода из больницы, он пойдет на поправку и справится со всеми своими проблемами», — высказался Погребняк о смерти Диего Марадоны.

Российский футболист также поделился трогательной историей из своего детства, которая связана с Марадоной. Когда Павел был еще ребенком, его отец с зарплаты купил видеокассеты с игрой Диего Марадоны. Там были матчи с «Наполи», со сборной Аргентины, по словам Погребняка, кассет было штук пять или шесть. Футболист отметил, что тогда, в детстве, они с отцом их все пересматривали.

Погребняк назвал Марадону легендой, и отметил, что конечно, все хотели быть на него похожими.

О смерти Диего Марадоны стало известно несколько часов назад. Футболист скончался в возрасте 60 лет. Последние дни он провел в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. Марадона восстанавливался после операции на мозге, которую ему провели 12 ноября.

Бывший футболист сборной СССР Игорь Беланов в беседе с «360» отметил, что смерть Марадоны — это трагедия для всех. Он выразил глубокие соболезнования в связи со смертью аргентинского спортсмена и вспомнил, что за свою футбольную карьеру играл с Марадоной три раза.

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев, который встречался на поле с Диего Марадоной, также рассказал, каким он запомнил аргентинского футболиста.