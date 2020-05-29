Детскую выплату получат 10 млн семей 1 июня в России

В первый день лета 10 миллионов российских семей с детьми от трех до 16 лет смогут получить 10 тысяч рублей. Такую меру поддержки ввели из-за ситуации с коронавирусом.

«Согласно результатам рассмотрения Пенсионным фондом России заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет, 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня», — сообщили в пресс-службе ПФР.

Всего родители получат материальную помощь на 15 миллионов детей. Первые выплаты перечислят тем, кто подал заявку до 22 мая включительно. Все заявления рассматривают в течение пяти дней, а деньги перечисляют в течение трех. Статус заявления можно узнать на портале госуслуг или в ПФР. Отказать в выплате могут, если родители не являются гражданами России или живут в другой стране.

«По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета», — уточнили в пресс-службе.

Если в заявлении есть ошибка, то необходимо дождаться его рассмотрения, а затем нужно подать новый документ.

Во время обращения к гражданам президент Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Это только один из видов материальной помощи во время пандемии.