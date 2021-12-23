Детскую прививку от коронавируса исключат из списка обязательных

В России снова внесут изменения в национальный календарь прививок. Из списка обязательных уберут вакцинацию от коронавируса для подростков от 12 лет.

Решение приняли после обсуждения в Госдуме, которое прошло бурно. Об этом Ura.ru рассказал зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Обязательность в отношении детей будет удалена, та, которая сейчас прописана в приказе», — пояснил он.

Куринный подчеркнул, что детей должны вывести из категории, которая подпадает под обязательную вакцинацию от COVID-19.

«Их выведут отдельной строкой. <…> То есть они там останутся, но для них вакцинация не будет обязательной, как сейчас она прописана», — заметил парламентарий.

Минздрав РФ внес вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. В министерстве уже говорили, что обязательной для подростков 12-17 лет она не стала.