Детскую поликлинику после капремонта открыли в Лениногорске

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в открытии детской поликлиники в Лениногорске после капитального ремонта. Об этом сообщил портал Infox со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.

Мухаметшин заметил, что для жителей района открытие поликлиники стало долгожданным событием. Он отметил необходимость укомплектовать учреждение кадрами и приложить максимум сил, чтобы дети росли крепкими и здоровыми.

По данным издания, в ходе ремонта в поликлинике заменили напольные покрытия, двери, окна, внутренние инженерные сети, сантехнику, а также провели отделочные работы.