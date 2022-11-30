30 ноября 2022, 17:24
Детскую поликлинику отремонтировали по новым стандартам в Забайкалье
Современная детская поликлиника открылась после капитального ремонта в Забайкальском крае в этом году. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что на ремонт поликлиники было выделено порядка 20 миллионов рублей. Теперь в здании появилась игровая комната для детей и комната матери и ребенка. Кроме того, в медицинском учреждении обновили крышу с фасадом и установили новые окна.
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В ходе капремонта также была установлена система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.
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