Общество 22 ноября 2023, 10:22 Детскую поликлинику на 320 мест с травмпунктом откроют на юге Москвы Детскую поликлинику на 320 мест с травмпунктом построят в Бирюлеве Восточном Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по отделке ведут в детской поликлинике с травматологическим пунктом на юге Москвы. Медицинское учреждение построят в районе Бирюлево Восточное на Лебедянской улице. Оно сможет за одну смену принять сразу 320 юных москвичей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады поликлиники сделают из стеклофибробетона двух видов — гладкие и рельефные. Цвета также приведут к одному стилю.

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«Появление новой поликлиники станет важным этапом развития инфраструктуры района Восточное Бирюлево. В медучреждении появится необходимое оборудование: для диагностики и лечения пациентов задействуют более 700 единиц медицинской техники», — пояснил Загрутдинов.

Травматологический пункт обустроят на первом этаже в зоне, где находятся вестибюль и пункт приема анализов. На втором этаже расположат педиатрическое отделение, кабинет здорового ребенка и зоны профилактики.

На третьем этаже выделят кабинеты для врачей-специалистов и отделения лучевой и функциональной диагностики. А на четвертом этаже организуют клинико-диагностические лаборатории и отделения реабилитации. На пятом появятся административные помещения.

Чтобы юным пациентам было комфортно ждать приема врача, для них оборудуют специальные комнаты с игровыми зонами. Вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделают в приемно-смотровом боксе. Спокойно попасть туда смогут и пациенты с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый многопрофильный детский стационар построят на западе столицы.