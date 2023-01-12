Общество 12 января 2023, 22:10 Детскую поликлинику достроили в московском районе Ховрино

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Ховрино подошло к концу возведение детской поликлиники. Об этом написало ИА НСН.

Поликлинику построили по новому стандарту. Отмечается, что он основан на современных технологиях для диагностики и профилактике болезней, высокой доступности специалистов и расширении «цифровых» возможностей.

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По данным информагентства, учреждение получило современное медицинское оборудование, системы навигации и зоны для комфортного ожидания.

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