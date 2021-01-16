Детскую площадку залили реагентом, чтобы избавится от снега. Насколько это опасно?

В Москве сотрудники коммунальных служб решили очистить детскую площадку, залив ее реагентами. Возмущенные жители сняли процесс на видео. «360» поговорил с экспертами о том, чем обрабатывали площадку, и насколько это опасно.

Двор, где прошла обработка от наледи, находится напротив УВД Пресненского района столицы. В соцсетях появилось видео, на котором рабочие поливают заснеженную площадку из шланга какой-то жидкостью, после чего снег тает. Рабочий говорит на камеру что-то про невыполнение указания мэра.

Руководитель аппарата НКО «Ассоциация зимнего содержания дорог» Анна Климентова сообщила «360», что жидкий реагент — это смесь пищевой соли, хлористого кальция и воды. Эта смесь применяется в Москве последние 10 лет.

По ее словам, соляной раствор не опасен и не токсичен для людей — «детям не будет нанесено никакого вреда». При этом соль может выступить на поверхности площадки, и при прикосновении останется на руках ребенка.

Однако правила уборки, принятые в Москве, были нарушены — обрабатывать реагентами детские площадки запрещено, добавила собеседница.

Эксперт-химик Юрий Орлов назвал «360» тот же состав смеси реагентов. Он также считает, что эти вещества не несут опасности для здоровья людей.

«Просто во дворах этого делать нельзя, жидкие реагенты применяют на проезжей части для предупредительной обработки», — пояснил химик.

При этом Орлов отметил, что избыток соли приводит к гибели растений, газона. Также от соли страдают домашние животные, портится обувь и автомобили. Использование реагентов на детской площадке эксперт назвал глупостью.