Детскую площадку открыли в поселке Поварово Солнечногорска

Новый игровой комплекс с зоной для воркаута появился в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. Детский городок установили по губернаторской программе.

Источник фото: телеканал «360»

Новая площадка находится во дворе 16 и 17 домов второго микрорайона. Детский городок — около 500 квадратных метров. Рядом — пространство для отдыха со скамейками. Покрытие здесь травмобезопасное, а игровые элементы предназначены для детей разного возраста.

Также здесь установили информационный стенд и заменили освещение. Современный игровой комплекс выполнен в тематике «Транспорт». Такой выбор сделали сами жители, отдав свои голоса на портале «Добродел».

Местных жителей поздравил с новой площадкой начальник территориального управления Поварово Вадим Гаглоев. В день открытия дети играли с аниматорами и участвовали в мастер-классах.

Источник фото: телеканал «360»

«Дети развиваются, они здесь постоянно в движении, постоянно. Здесь они себя реализуют прекрасно, собираются, и мамочки спокойненько наблюдают, и отовсюду, со всех сторон, я же здесь всех знаю, везут сюда детей», — поделилась впечатлениями жительница поселка Поварово Светлана Малашенко.