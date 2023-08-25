Общество 25 августа 2023, 23:05 Детскую книгу Пригожина выставили на продажу за 3,6 миллиона рублей Детскую книгу Пригожина «Индрагузик» продают на Avito за 3,6 миллиона рублей РИА «Новости»

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Детская книга «Индрагузик», написанная предпринимателем Евгением Пригожиным, подорожала в тысячу раз. Теперь издание продается на интернет-сервисе Avito за 3,6 миллиона рублей.

Бизнесмен написал это произведение вместе с детьми 20 лет назад. По сюжету главный герой оказался в стране Индрагузии, населенный маленькими человечками. Там ему удалось спасти правителя государства, после чего Индрагузик стал жить на люстре в театре, ездить в метро, путешествовать по ручью и разыскивать волшебную флейту.

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Книга наполнена различными иллюстрациями, их авторство также приписывают Евгению Пригожину. Большую часть выпущенных экземпляров бизнесмен подарил знакомым. Всего в тираж пустили тысячу копий.

До крушения самолета, в котором ориентировочно находился Пригожин, «Индрагузик» можно было приобрести на букинистических сайтах за скромную цену — от восьми до 15 тысяч рублей. В начале 2020 года книга стоила еще дешевле — всего 300 рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии доказательств гибели Евгения Пригожина. По его словам, ситуация прояснится после результатов генетических экспертиз.