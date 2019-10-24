Детского тренера с Урала вызвали на допрос за голые фото 20-летней давности

Ей вручили две повестки по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. По делу она проходит как свидетель.

«Педагоги, долой купальники!» Екатерина Конопенко из Магнитогорска призвала коллег к честности Подробнее

«Поскольку мой адвокат сейчас находится в больнице, вынуждена была направить по почте соответствующее заявление в РОВД: мол я буду давать свои пояснения только в присутствии моего адвоката по соглашению», — написала Конопенко.

Ранее 41-летнего тренера по кикбоксингу уволили из юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске. Распоряжение было подписано 5 сентября. Женщину обвинили в «нарушении нравственных и этических норм» и совершении «аморального поступка». Руководство спортивного центра раскритиковало фотосессию в стиле ню. Правда, снимки сделаны еще в 2000-х годах во время культурного проекта.

Детский тренер обратился в межрегиональный профсоюз «Учитель», а также в СМИ. А еще педагог намерен дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), чтобы защитить свою правду и свои права. Женщина уверена, что предлог администрации центра надуманный. Дело в том, что кому-то приглянулось здание в центре города, где она тренировала юных спортсменов.

Экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова призналась, что лично подобное творчество не понимает. По ее мнению, выставлять на показ «страницу из истории» тренеру не следовало.