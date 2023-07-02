Общество 02 июля 2023, 13:27 Детского психолога Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование Mash: психолога Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование РИА «Новости»

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Следственный комитет России проверит знаменитого детского психолога Людмилу Петрановскую на дискредитацию Вооруженных сил России и иностранное финансирование. Об этом написал Telegram-канал Mash.

К следователям обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По данным канала, он заявил, что Петрановская с 2014 года поддерживала Украину.

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«Говорила, что „угрозы русскому языку там нет“, а после начала СВО резко ее осудила. И в это подпадает под статью КоАП о дискредитации армии», — написал Mash.

Петрановская, добавил Бородин, британским и американским фондом. По его мнению, женщина должна быть признана иноагентом.

Ранее выступление рок-музыкантов прервали на фестивале в Новгородской области из-за возможной дискредитации ВС РФ. Группа исполнила провокационную песню. При этом перед фестивалем все исполнители подписывали соглашение, в котором был пункт о запрете дискредитации российской армии.