Детского писателя Владислава Крапивина госпитализировали с пневмонией

Она уточнила, что писателя госпитализировали практически без сознания.

«В течение последних трех месяцев из-за ограничений он вел неподвижный образ жизни, и на этой почве у него развилась пневмония. Он находится в больнице № 40 в палате интенсивной терапии. Динамика положительная, состояние улучшается», — заявила она и уточнила, что тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В беседе с Ura.ru она уточнила, что лечение писателя находится на личном контроле заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Издание «Е1» сообщило, что писатель попал в больницу только в прошлую среду. Из-за распространения в регионе коронавирусной инфекции на медицинские учреждения региона сейчас идет большая нагрузка, поэтому Крапивина долго не госпитализировали.

Владислав Крапивин написал множество детских книг, в том числе «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад», «Тень Каравеллы» и другие. В 2014 году он получил премию президента России в область литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В 1961 году Крапивин создал отряд «Каравелла», где подростки изучали историю флота, осваивали морское дело и учились фехтованию. Изначально это была пионерская дружина, сейчас это детский клуб, где занимаются около 200 воспитанников.