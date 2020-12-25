Детское шампанское предложили запретить в России

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить производство и продажу детского шампанского в России. Общественник уверен, что этот напиток программирует ребенка на распитие настоящего алкоголя в будущем и «размывает границу дозволенного». Со своей идеей он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя. До Нового года предлагаю <…> принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции», — приводит РИА «Новости» текст обращения Хамзаева к Мантурову.

Руководитель «Трезвой России» в качестве аргумента привел исследование специалистов из Московского института психоанализа. В нем говорится, что детское шампанское на семейных праздниках «размывает границу дозволенного».

В сентябре Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива и поделился своими мыслями на этот счет с главой правительства Михаилом Мишустиным в письме. Он захотел освободить людей от информации о брендах, которые производят алкогольные аналоги.