Детское шампанское предложили запретить в России
«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя. До Нового года предлагаю <…> принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции», — приводит РИА «Новости» текст обращения Хамзаева к Мантурову.
Руководитель «Трезвой России» в качестве аргумента привел исследование специалистов из Московского института психоанализа. В нем говорится, что детское шампанское на семейных праздниках «размывает границу дозволенного».
В сентябре Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива и поделился своими мыслями на этот счет с главой правительства Михаилом Мишустиным в письме. Он захотел освободить людей от информации о брендах, которые производят алкогольные аналоги.