Детское представление на Кремлевской елке покажут по ТВ

Традиционное детское новогоднее представление в Кремле проводиться не будет. Такое решение приняли в связи с плохой эпидемической обстановкой в России. Новогоднюю сказку покажут детям по телевидению, сообщила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова РИА «Новости».

«Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале „Карусель“», — рассказала она и добавила, что запись постановки тоже осуществят без зрителей.

Такой же формат применялся в прошлом году. Сценарий самого спектакля уже утвердили, равно как и его название — «Волшебная сказка стеклодува». Также подобран состав артистов, написано музыкальное сопровождение, добавил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Крылова уточнила, что ограничительные меры не повлияют на установку на Соборной площади Кремля большой новогодней елки — для этой цели из Щелковского района в декабре привезут старое дерево высотой примерно 28 метров.