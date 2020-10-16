Детское питание стали меньше покупать в пандемию коронавируса

По данным издания, в период с августа 2019 года по сентябрь 2020 года продажи детского питания в России сократились на 2,6%. Хуже всего дела обстоят с заменителями грудного молока и молочными смесями: их стали продавать на 13,5% меньше. Продажи сухих каш упали на 9,5%.

Детское питание — одна из самых устойчивых к кризисам категория на продуктовом рынке, однако девальвация рубля, падение доходов и, как следствие, снижение рождаемости затронули и ее.

Как рассказал «Ъ» источник в крупной продуктовой компании, потребление детского питания в РФ продолжит сокращаться в течение трех лет, что приведет к ценовой конкуренции. В нынешнем кризисе для рынка детского питания есть и плюс. В этот сегмент могут выйти новые игроки, которые давно следят за развитием событий.