Детский врач Каабак пересадит почки близнецам с Сахалина

Врач Михаил Каабак, которого некоторое время назад уволили из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), получил разрешение провести операцию. Он сделает ее близнецам с Сахалина, которые нуждаются в пересадке почек.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил «Газете.ru» отец малышей. Он сообщил, что 20 ноября встретился с представителем Министерства здравоохранения, который предложил родителям близнецов самостоятельно выбрать врача-трансплантолога.

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«Было сказано, что право выбора за нами. В числе хирургов был упомянут и Михаил Михайлович. Мы, конечно, хотим оперироваться и проходить реабилитацию у него», — рассказал изданию их отец Сергей Кузнецов.

Он также отметил, что даже после увольнения Каабака продолжает ежедневно общаться с ним по телефону — врач не прекратил консультировать родителей своих маленьких пациентов.

Сейчас один ребенок находится с отцом в Москве, в то время как второй — до сих пор на Сахалине со своей мамой. По словам Сергея, второго близнеца привезут в столицу на следующей неделе, после чего начнут готовить мальчиков к операции. Сперва им должны провести необходимую вакцинацию. Пересадка запланирована на начало 2020 года.

Ранее СМИ сообщило об увольнении единственного российского врача-трансплантолога, который делал пересадки малышам весом менее 10 килограммов. В других клиниках подобное хирургическое вмешательство проводили лишь тем, детям, которые весят более 9-10 килограммов.