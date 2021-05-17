Детский телефон доверия получит короткий номер

Детский телефон доверия станет доступен с мобильных до конца 2021 года — у него появится короткий номер 124. Об этом РИА «Новости» сообщили Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В конце 2021 года помощь детского телефона доверия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124», — уточнили в фонде.

Детский телефон доверия появился в России еще в 2010 году. За время его существования к специалистам обратились около 11 миллионов раз. Сейчас нуждающиеся в помощи могут позвонить по номеру 8 (800) 200-01-22.

Обратиться к специалистам могут не только дети и подростки, но и их родители, опекуны, а также другие россияне. С помощью этого номера консультацию могут получить жители отдаленных населенных пунктов, которые не могут обратиться в психологические службы, службы социальной поддержки населения, органы опеки и попечительства в силу объективных обстоятельств.

За 4,5 месяца этого года специалисты телефона доверия приняли более 211 тысяч обращений.