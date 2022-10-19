Детский сад «Светлячок» вновь открыл свои двери для детей в Губкинском | 360°

Общество 19 октября 2022, 16:59 Детский сад «Светлячок» вновь открыл свои двери для детей в Губкинском

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Строители раньше намеченного срока завершили ремонтные работы в детском саду «Светлячок» в Губкинском. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Специалисты отремонтировали крышу, наладили систему отопления, заменили дорожное полотно на площадках и обновили игровые элементы.

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По словам главы Губкинского Андрея Гаранина, несмотря на то, что дошкольному учреждению было всего восемь лет, здание нуждалось в ремонте. К тому же у детей появились новые развлечения: лепка на гончарном круге, а также творческие и кулинарные занятия.

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