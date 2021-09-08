Детский сад, строившийся 4 года, откроется в Курганской области

Детский сад, завершения строительства которого жители ждали четыре года, откроется в селе Мальцево Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Новый детский сад оценил губернатор региона Вадим Шумков.

«Это уже не долгострой, а завершенное строительство. В финансировании принимал участие инвестор (сумма составила девять миллионов рублей). Потом дорабатывали, выделяли бюджетную субсидию около 12 миллионов рублей — на водоочистку, строительные работы», — рассказал Шумков.

В целом на проект было потрачено около 66 миллионов рублей.