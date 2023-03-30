Общество 30 марта 2023, 22:36 Детский сад «Синяя птица» откроют 1 сентября после ремонта в Салехарде

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Ремонт в детском саду «Синяя птица» в Салехарде идет полным ходом. Сейчас специалисты проводят чистовую отделку помещения. Учреждение планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Стройку посетили представители городской думы и администрации Салехарда. Сейчас специалисты завершили порядка 50% работ. В здании установили новые окна, утеплили стены, а также провели реконструкцию бассейна.

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«Хорошие темпы работы подрядчика. На этом этапе я довольна результатом. Полностью заменено все. Дети войдут в совершенно новое здание», — рассказала депутат городской думы Салехарда Ольга Глазкова.