Детский сад появится в селе Мыс Каменный в ЯНАО

Администрация Ямальского района совместно с компанией «Газпромнефть-Ямал» построят детский сад на 120 мест в селе Мыс Каменный. В здании также будет располагаться музей и библиотека, написало ИА «Север-Пресс».

«Социальные проекты мы реализуем в тесном сотрудничестве с руководством региона, отвечая на актуальные запросы ямальцев. Строительство современного детского сада в Мысе Каменном — одна из насущных задач, этот объект необходим местным жителям», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

Он также отметил, что регион всячески старается сохранить культурные традиции коренных малочисленных народов Ямала.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поблагодарил компанию «Газпромнефть-Ямал» за благоустройство территорий и строительство важных социальных объектов. По его словам, эти проекты способствующие сохранению уникальной культуры коренных народов Севера.