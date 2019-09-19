Детский сад открылся в Химках после капремонта

Детский сад № 34 открыли после капитального ремонта в Химках. Глава округа Дмитрий Волошин проверил, как оснащены группы и подарил воспитанникам садика подарки.

Источник фото: телеканал «360»

В каждую группу детского сада глава принес развивающие игрушки — бизиборды. Он также обошел все помещения учреждения, чтобы убедиться в качестве ремонта. Это учреждение находилось на особом контроле — в прошлый визит в этот детский сад Дмитрий Волошин остался недоволен темпами ремонта.

Источник фото: телеканал «360»

«Я приехал посмотреть, как идут работы по капитальному ремонту, они шли не должным образом. Выяснилось, что необходимо еще ремонтировать фундамент, а это занимает отдельное время. Поэтому и было к этому объекту пристальное внимание», — рассказал Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Менять пришлось многое — в здании отремонтировали фундамент, стены, обновили коммуникации и косметическую отделку. Территорию тоже благоустраивали практически с нуля — игровые комплексы, беседки и песочницы — все появилось здесь совсем недавно. Несмотря на большой объем, строители успели закончить работы к началу учебного года. Детский сад № 34 посещают 120 детей.