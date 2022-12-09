Общество 09 декабря 2022, 23:03 Детский сад на 280 мест открыли на севере Санкт-Петербурга

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Детский сад построили в ЖК «Северная долина» в Санкт-Петербурге. Он рассчитан на 280 воспитанников, сообщило издание Neva.Тоday.

Открытие учреждения состоится после того, как здание передадут на баланс города. В детском саду есть бассейн, музыкальный и спортивный залы.

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Кроме того, дети смогут посещать кружки, логопеда и психолога. На прилегающей к нему территории площадью примерно один гектар установили детские площадки и навесы от солнца.

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