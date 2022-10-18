Детский сад «Метелица» отремонтировали в Новом Уренгое | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:10 Детский сад «Метелица» отремонтировали в Новом Уренгое

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Детский сад «Метелица» в Новом Уренгое открыли после капитального ремонта, который затянулся почти на полтора года. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

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Пока длился ремонт, более 200 воспитанников детского сада посещали другое учреждение. Теперь же сад снова открыл свои двери для детей. В здании заменили инженерные сети, а также обновили интерьер. Теперь у каждой группы детского сада есть помещение с собственным уникальным оформлением, а для детей закупили новые деревянные игрушки, развивающие воображение.