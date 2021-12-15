Детский сад «Лучик» откроется в Ноябрьске в следующем году

В Ноябрьске в скором времени откроет свои двери для первых посетителей детский сад «Лучик». Его строительство ведется в восьмом микрорайоне города, написало ИА «Север-Пресс».

Новое учреждение для детей практически готово: рабочие устанавливают мебель, лифты для детей с физическими особенностями, автономную систему отопления, набирается рабочий штат.

Недавно детский сад посетил глава администрации Ноябрьска Алексей Романов. В своем Telegram-канале он написал, что все работы подходят к завершению. Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 190 детей.