Детский сад Ямала получил партию игрушек, выпускаемых в Тюменской области | 360°

Все новости

Эксклюзив

16 сентября 2022, 14:23

НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию

Криминал

16 сентября 2022, 14:20

Фейк: россиянин избил во Франции беженок с Украины

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:15

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:05

Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:01

Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев

Мир

16 сентября 2022, 14:01

Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Мир

16 сентября 2022, 14:00

Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций

Мир

16 сентября 2022, 13:58

Заместителя мэра убили в Бердянске — РИА «Новости»

Общество

16 сентября 2022, 13:23

Детский сад Ямала получил партию игрушек, выпускаемых в Тюменской области

Читать 360tv в

Для детских садов Ямала тюменские производители поставляют игрушки и оборудование. По словам специалистов, они являются экологичными и соответствуют всем требованиям безопасности. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Совсем недавно в младшей группе новоуренгойского детсада «Журавушка» установили бизиборд «Строитель», планетарий, булочную и пожарную машину.

Реклама

«Дети, когда зашли в детский сад, были в восторге от увиденного. Это так восхитило. Родители тоже были в таком приятном удивлении», — рассказала директор детского сада Анна Извайлова.

Реклама

В данный момент в цехе готовится карта Ямала с нанесенными на ней городами, реками и нефтяными вышками.

«В том числе бегунками сделаны основные транспортные артерии региона, чтобы ребенок мог, передвигая бегунок, понять, как из одного региона в другой можно передвигаться на кораблике, или на самолетике, допустим», — сообщил основатель компании-производителя Денис Тучин.

Для своего оборудования компания использует краски на водной основе. Считается, что они самые экологичные.

Тюмень

Детские сады

Ненецкий автономный округ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама