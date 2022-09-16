Детский сад Ямала получил партию игрушек, выпускаемых в Тюменской области | 360°

Общество 16 сентября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детский сад Ямала получил партию игрушек, выпускаемых в Тюменской области

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Для детских садов Ямала тюменские производители поставляют игрушки и оборудование. По словам специалистов, они являются экологичными и соответствуют всем требованиям безопасности. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Совсем недавно в младшей группе новоуренгойского детсада «Журавушка» установили бизиборд «Строитель», планетарий, булочную и пожарную машину.

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«Дети, когда зашли в детский сад, были в восторге от увиденного. Это так восхитило. Родители тоже были в таком приятном удивлении», — рассказала директор детского сада Анна Извайлова.

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В данный момент в цехе готовится карта Ямала с нанесенными на ней городами, реками и нефтяными вышками.

«В том числе бегунками сделаны основные транспортные артерии региона, чтобы ребенок мог, передвигая бегунок, понять, как из одного региона в другой можно передвигаться на кораблике, или на самолетике, допустим», — сообщил основатель компании-производителя Денис Тучин.

Для своего оборудования компания использует краски на водной основе. Считается, что они самые экологичные.

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