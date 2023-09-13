Общество 13 сентября 2023, 19:00 Детский пульмонологический санаторий в Нижегородской области закроют по техническим причинам

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Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило о закрытии Детского пульмонологического санатория «Светлана» в Дзержинске. Причиной назвали аварийное состояние котельной, написал сайт pravda-nn.ru.

Во время ремонтных работ дети, которые нуждаются в отдыхе и лечении, смогут поехать в санаторий «Большая Ельня». Туда принимают нижегородцев, начиная с четырех лет. В санаторий «Городец» можно попасть с семи лет.

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Точную дату открытия лечебного учреждения не назвали. Сообщается, что сотрудники получат ежегодные оплачиваемые отпуска.