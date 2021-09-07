Детский психолог рассказал о главном страхе педофилов

Психотерапевт, детский психолог Наталья Наумова рассказала, что чаще всего педофилами становятся те люди, чью психику травмировали в детстве родители. Однако все они очень пугливые, особенно перед взрослыми. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам психолога, если к ребенку подошел незнакомец и настойчиво требует уединиться, самое главное дать понять, что родители находятся где-то рядом. Если педофил услышит, что мама или папа близко, он уйдет.

«Девочки доверяют незнакомым мужчинам, потому что им не хватает родительской опеки — чтобы о них заботились, любили, осуществляли все капризы. Им кажется, что от родителей нет такой безграничной любви, и как только появляется такой псевдо-друг, который дает им принятие, показывает свое восхищение, доброе отношение, покупает все, что они хотят, девочкам кажется, что этот человек надежный и хороший. Они начинают ему верить и теряют бдительность», — отметила специалист.

Она добавила, что нельзя подвергать своих отпрысков чрезмерной критике, но объяснить ребенку, как следует вести себя с незнакомцем, нужно каждому родителю.