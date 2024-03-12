Общество 12 марта 2024, 12:03 Детский психолог Никифорова предупредила, что шутеры и ужастики опасны для психики детей

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Компьютерные игры, в которых много напряженности и жестокости, могут покалечить психику детей. Об этом News.ru рассказала детский психолог Варвара Никифорова.

Она объяснила, что после таких игр, как ужасы и шутеры, у детей нередко начинается тревога и даже депрессия из-за пережитого стресса, нарушается сон. Кроме того, ребенок может испытывать сложности с концентрацией, нарушается внимание.

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«Практически калечат психику. Родители должны проявлять бдительность и контролировать игровую активность своих детей, предлагая им более конструктивные и безопасные развлечения», — рассказала психолог.

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