Детский психолог Наумова объяснила школьникам, как справиться со стрессом во время экзамена

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как учащиеся могут справиться со стрессом и волнением во время сдачи экзамена. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

По словам психолога, перед экзаменом важно повысить нейродинамику, чтобы таким образом ускорить умственную активность. Например, можно растереть руки или пройтись несколько раз по коридору.

«Перед экзаменом очень хорошо бы растереть руки, похлопать себя по плечам и ногам, пройтись по коридору, выпить стакан воды. То есть не сидеть перед экзаменом, а двигаться. Можно поприседать несколько раз», — сказала Наумова.

Также можно максимально напрячь все мышцы тела и расслабить их. Такое упражнение нужно проделать несколько раз подряд. Кроме того, она посоветовала успокоить дыхание и сделать наклоны головы.