Общество 06 июня 2023, 18:34 Детский психолог Лейкина посоветовала родителям провести с ребенком беседу об общении перед поездкой в лагерь

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Перед тем, как отправить ребенка лагерь, следует провести с ним беседу о том, как нужно общаться и том, что к любому месту нужно привыкнуть. Об этом «Радио 1» рассказала детский психолог Яна Лейкина.

Она объяснила, что часто дети начинают плакать и сразу проситься домой. Поэтому нужно подготовить чадо к тому, что его ждет. Обычно привыкание возникает в течение семи дней.

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Однако, как добавили «Народные новости», если ребенок просится назад, то не стоит от него отмахиваться. Важно поддерживать контакт, и, если ситуация не меняется, нужно навестить его в лагере и разобраться, что идет не так.

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