Общество 01 декабря 2023, 11:54 Детский психолог Дугенцова призвала не лишать детей гаджетов полностью

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Лишать детей гаджетов и смартфонов полностью — это неправильно, но нужно обязательно ограничивать время их использования. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Она объяснила, что технологии плотно вошли в нашу жизнь. И лишенный их ребенок может чувствовать себя «белой вороной», если будет единственным, у кого нет смартфона. Однако позволять детям безконтрольно использовать гаджеты нельзя.

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«Я предлагаю соблюдать баланс и дозировано выдавать вашему чаду мультимедийные развлечения вроде игр на компьютере, приставке и телефоне», — сказала Дарья Дугенцова.

Психолог отметила, что ребенок сам должен решать, разом использовать отведенное время или разбиваться его на несколько коротких сеансов.

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