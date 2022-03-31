Детский психиатр рассказал, что может указывать на аутизм у ребенка

Количество детей-аутистов школьного возраста значительно выросло в России за последние годы. Детский врач-психиатр Владимир Скавыш рассказал «Газете.ru», какие признаки могут указывать на то, что у ребенка есть такое расстройство.

Обычно первые признаки детского аутизма проявляются в два-три года. Это может быть неспособность ребенка к творческим играм и невербальному общению, ограниченность мимики, а также проблемы со сном, иногда — вспышки агрессии или страха.

«Аутичные дети не отвечают улыбкой на ласку и нежность со стороны родителей, они одинаково ведут себя и с людьми, и с неодушевленными предметами. Характерным признаком является уклонение от взгляда, отсутствие контакта «глаза в глаза», — рассказал психиатр.

Он добавил, что дети-аутисты чаще всего в состоянии учиться в школе, потом получить профессию, однако в детстве им нужна поддержка психолога и правильная социализация.