Детский «православный» комикс об усмирении Плоти озадачил читателей

В Сети появилась графическая новелла о приключениях мальчика Сережи и девочки Тани. Автор поста сказала, что это — «детский православный комикс», первый из серии подобных. В нем главные герои сражаются со злодейкой Плотью, но без помощи Власянички им не справиться.

Комикс состоит из восьми картинок. Таня и Сережа лепили снеговика, но затем решили пойти в кафе и попить чай с пирожными — мама мальчика дала ему денег. Девочка засомневалась, стоит ли туда идти во время Великого поста. В этот момент рядом с ними «возникло что-то большое, розовое и дурно пахнущее» — так авторы охарактеризовали главную злодейку истории Плоть. Она сказала, что с радостью даст детям пойти в кафе, но не пустит их к спасению. Таня и Сережа расстроились, что не справятся со злодейкой — но тут им на помощь пришла «серая и радостная» Власяничка. С ее помощью ребятам удалось победить плоть. Вместо того, чтобы идти в кафе, Таня и Сережа решили пожертвовать эти деньги в храм.

Пользователи удивились комиксу — больше всего их поразило описание Плоти. Многие комментаторы не смогли понять, почему она обязательно должна быть «дурнопахнущая».

Позже автор поста написала, что это «троллинг», и его создатели готовят продолжение — истории с участием Вериженьки и Просфорки. Однако в комментариях один из юзеров скинул ссылку на группу «ВКонтакте».

«Я нашла вот эту группу — вроде как автор отсюда. И он серьезен», — написала автор комментария.

В группе «Ермолка» Власяничку назвали «православным супергероем».

Многие пользователи всерьез восприняли этот комикс и решили, что он действительно «православный». Однако некоторые юзеры отнеслись нему с большим подозрением.

«Мне сильно кажется, что это наброс (одна рожа Власянички чего стоит, плюс отсутствие источника), но такой, убедительный».

«Это точно не стеб? Слишком трудно поверить, что детям втирают про власяницу и предлагают ее носить. Их же носят только монахи и самые фанатичные православные, которых очень мало, а остальные спокойно постятся без всяких власяниц».

«Ну это же фейк, ну вы чего. Это специально для лулзов и нарисовано».