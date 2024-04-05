Общество 05 апреля 2024, 11:45 Детский омбудсмен Волынец предложила увеличивать страховой стаж для многодетных матерей

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Многодетным матерям стоит увеличивать страховой стаж, а именно включать в него срок с момента рождения третьего ребенка и до выхода на пенсию. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.

Соответствующее письмо омбудсмен написала зампредседателю Госдумы Анне Кузнецовой. В нем говорится, что государство оказывает максимальную поддержку материнству и детству. И женщинам предоставлена возможность довольно быстро вернуться на работу, если у них есть такое желание. Однако некоторые оставляют заботу о детях из страха.

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«В то же время многодетная мама после рождения третьего ребенка, которая хочет посвятить время заботе о своих детях, беспокоится, что уход за детьми негативно скажется на ее будущей пенсии и других страховых социальных выплатах», — отметила Волынец.

Поэтому она предложила разработать на основе ее предложения законопроект, который облегчит жизнь многодетных семей.

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