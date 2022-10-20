Детский омбудсмен Волынец обеспокоилась детскими играми с нетрадиционными ценностями | 360°

Общество 20 октября 2022, 11:08 Детский омбудсмен Волынец обеспокоилась детскими играми с нетрадиционными ценностями

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Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выразила обеспокоенность тем, как игры, транслирующие «нетрадиционные семейные ценности», влияют на психику детей. Об этом написал RT.

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Речь идет о компьютерных играх, игрушках, настольных играх и так далее, которые так или иначе описывают или изображают «нетрадиционные семейные ценности». Конкретные примеры таких игрушек не приводятся. Омбудсмен призвала министра здравоохранения Михаила Мурашко включить такие игры в перечень рисков для психики ребенка.