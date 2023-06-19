Общество 19 июня 2023, 11:04 Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила разработать закон о статусе беременной

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По мнению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане и основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, в России необходимо разработать законопроект, который закреплял бы социальный статус беременной женщины. Письмо с соответствующим предложением она отправила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, сообщил RT.

В частности, Ирина Волынец предложила обеспечить господдержку беременное женщине. Причем сделать это независимо от того, сколько она зарабатывает и в какую недвижимость имеет. Также омбудсмен предложила ежемесячно выплачивать будущим мамам по полтора МРОТ после постановки на учет в женской консультации.

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«Кроме получения ежемесячных выплат, прошу внести в законопроект гарантию бесплатной помощи социального работника в случае, если беременность протекает с осложнениями, для необходимой помощи по аналогии с помощью пенсионерам и иным социальным категориям граждан», — подчеркнула Ирина Волынец.

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