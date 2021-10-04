Детский омбудсмен Татарстана призвала изъять со всех сайтов записи шоу «Игра» с поцелуем мужчин

Запись шоу «Игра» на ТНТ, где Денис Дорохов на сцене целуется со своим партнером по команде «Камызяки», нужно изъять со всех сайтов. С этим предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Волынец в беседе с «Газетой.ru» сообщила, что готовит обращение в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить телешоу «Игра» на телеканале ТНТ из-за эфира с поцелуем мужчин. Многие зрители также увидели в этой сценке пропаганду ЛГБТ, так как ролик попал в телевизионный эфир.

«Данный контент абсолютно недопустим для несовершеннолетних. У нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, и также у нас есть еще один закон, который запрещает информацию, которая может нанести вред психическому и физическому здоровью детей», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что если будет установлено нарушение закона, то их ждет штраф. По мнению Волынец, комики таким образом пытались хайпануть. Она также назвала видео очень спорным и сомнительным, хоть большая часть поцелуя мужчин и не была показана.